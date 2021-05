E’ il ritorno di un grandissimo protagonista, uno dei pochi che davvero sposta l’interesse. Mourinho arriva per un progetto importante, non penso torni in Italia di passaggio. La Roma aveva bisogno di un grande segnale di riscossa. E’ sicuramente un grande ritorno per tutto il calcio italiano, un’operazione aiutata dal decreto crescita che rende il nostro paese più attrattivo dal punto di vista fiscale

MOU ALLA ROMA: LA RASSEGNA STAMPA