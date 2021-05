23/23

METRO: LA ROMA ACCENDE LO SPECIAL (ONE)



Botto in campionato: mentre l’Inter aspetta il rinnovo di Conte, i giallorossi fanno il colpo grosso. Mourinho in panchina fino al 2024. Lui: "Mi ha convinto la passione dei tifosi". Capitale in delirio, in Borsa le azioni volano. Se il bell’Antonio resterà sarà guerra di carisma…