L'esterno bianconero si è allenato in gruppo e si candida per una maglia da titolare contro i rossoneri. Buone notizie anche da Morata che ha superato il lieve fastidio al polpaccio e ha lavorato per tutto l'allenamento con i compagni

Andrea Pirlo ritrova Federico Chiesa per la sfida contro il Milan di domenica sera, big match della 35^ giornata di Serie A. L'esterno offensivo bianconero, out nelle ultime tre gare di campionato contro Parma, Fiorentina e Udinese per un problema muscolare accusato nella gara contro l’Atalanta, si è allenato regolarmente in gruppo nell’allenamento di giovedì ed è dunque recuperato per la sfida contro i rossoneri, importantissima – se non fondamentale – per la corsa al quarto posto. Gara che all’andata fu decisa proprio da Chiesa, autore dei primi due gol (3-1 il finale a San Siro) e di una grandissima prestazione, che adesso si candida per una maglia da titolare.