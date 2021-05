4/12 ©LaPresse

Difensore centrale, LILIAN THURAM. Al fianco di Cannavaro non potevano non mettere il suo fedele compagno, sia ai tempi del Parma che a quelli della Juve. Arrivò in bianconero nel 2001, proprio insieme a Buffon, e subito i due contribuirono a formare uno dei reparti arretrati più forti al mondo. Cinque stagioni insieme per un totale di oltre 15 mila minuti con entrambi in campo e 4 trofei condivisi con la Vecchia Signora