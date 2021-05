Conte rilancia Sensi dal primo minuto, in attacco ritorna Lukaku al fianco di Sanchez. Conferma per Ranocchia in difesa Fonseca con Dzeko in avanti, a centrocampo conferma per Darboe. Le probabili formazioni della gara di San Siro

Big match a San Siro, con l'Inter che ospita la Roma. La squadra di Antonio Conte ha già festeggiato lo scudetto ma non vuol fermarsi, come confermato nella gara vinta per 5-1 contro la Sampdoria. La Roma, invece, deve ancora guadagnarsi la qualificazione in Europa in queste ultime tre giornate di campionato. I giallorossi occupano la settima posizione in classifica, che vale l'accesso alla prossima Conference League, ma il Sassuolo insegue ad appena 2 punti. Lontanissima l'Europa League: la Lazio è a +6 ma ha anche una partita in meno. Diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 256 (satellite e internet).