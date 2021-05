Per 14 giocatori il campionato è già finito. Sono 9 squalificati che si aggiungono ai 5 già fermati dal giudice sportivo dopo gli anticipi del sabato

Il giudice sportivo della Lega calcio di Serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite di domenica e lunedì, valide per la penultima giornata del massimo campionato di calcio ha squalificato per una giornata 9 giocatori: