22/23 Foto LaPresse e Twitter Bologna

RIPROVACI MARKO



Tra i centravanti va iscritto anche il nuovo giocatore del Bologna, Marko Arnautovic, che in carriera ha superato il tetto dei 100 gol… ma non in Serie A. Era nella rosa del Triplete interista nel 2010: solo 3 presenze e 55 minuti concessi in campionato da Mourinho prima di trasferirsi in Germania. Ora, a 32 anni, potrà finalmente sbloccarsi nel torneo che manca alla sua collezione