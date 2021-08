Ronaldo le ha detto che rimane? Lei cosa deve dimostrare?

"A me Ronaldo ha detto che rimane alla Juve, così chiariamo questa cosa. Io penso che non c'è molto da dimostrare, si lavora per ottenere dei risultati e nel calcio, alla fine, l'importante è vincere. Io non ho niente da dimostrare, devo solo mettermi a disposizione di questa rosa. Quello che è successo nei miei primi anni alla Juve, è qualcosa che rimane nel passato. Ronaldo ha vinto 5 palloni d'oro, ma se quest'anno non fa un'annata giusta si ricorderanno che ha fatto male nell'ultimo anno alla Juve. Lo stesso vale per Chiesa, che ha fatto un grande Europeo: se quest'anno non va bene, tutti lo dimenticheranno. Bisogna mettersi sempre in discussione, altrimenti non si riesce a vincere. Quello che è stato fatto rimane, ma non bisogna pensare al passato, soltanto a quello che c'è ancora da fare. Così si creano i presupposti per rendere al meglio".