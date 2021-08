Tutto sulla Juventus 2021-2022

1/13

COME È ANDATA L'ANNO SCORSO?



Reduce da 9 scudetti di fila, alla Juventus (affidata ad Andrea Pirlo, alla sua prima esperienza in assoluto in panchina) sfugge il decimo titolo consecutivo, vinto dall'Inter dell'ex Conte. In un campionato che vede il Milan come principale antagonista dei nerazzurri, la Juventus (fuori dalla corsa scudetto troppo presto) chiude al quarto posto (a -13 dalla vetta), agguantando solo all'ultima giornata la qualificazione alla Champions. Pirlo mette comunque in bacheca due trofei, Coppa Italia e Supercoppa Italiana