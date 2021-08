3/13

NEDVED: "CONDIZIONE NON AL TOP, RONALDO RESTA SICURAMENTE" - Nel pre partita il vice presidente della Juve Pavel Nedved, fornisce la versione ufficiale della società: “È stata una scelta condivisa con il giocatore. Siamo a inizio stagione, la condizione non è ancora al top e l'allenatore cerca di mettere in campo la formazione migliore. È rimasto in panchina anche Chiellini che è campione d'Europa. Sono state fatte scelte per essere competitivi stasera. Ronaldo sarà sicuramente un giocatore della Juventus anche quest'anno”