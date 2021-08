Serie A, il calendario e le partite di oggi

Dopo le quattro sfide del sabato che hanno ufficialmente inaugurato il campionato di Serie A 2021/22, la prima giornata prosegue con altri quattro incontri in calendario nella giornata di domenica 22 agosto. Si parte alle 18:30 con la Juventus di Massimiliano Allegri che sarà ospite dell'Udinese. Alla stessa ora fischio d'inizio per la partita tra Bologna e Salernitana, con i campani di Castori che tornano in A a 22 anni dall'ultima volta. Alle 20:45 scendono in campo invece il Napoli di Spalletti, che attende allo stadio Diego Armando Maradona il Venezia, e la Roma di Mourinho, che ospita la Fiorentina all'Olimpico. A chiudere la prima giornata di Serie A saranno i due posticipi in programma lunedì: alle 18.30 sarà il turno di Cagliari-Spezia, alle 20.45 invece il Milan di Pioli sarà impegnato in trasferta al Ferraris contro la Sampdoria.