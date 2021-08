Calendario 2^ giornata di Serie A

A una settimana dalla prima sosta, la Serie A torna subito in campo per la seconda giornata di campionato. Dopo le emozioni del debutto, nel weekend del 27 e 28 agosto, il calendario regala nuovi appuntamenti da non perdere. Questa volta si parte già nella giornata di venerdì con due anticipi: prima Udinese e Venezia daranno il via al secondo turno alle 18.30, poi alle 20.45 toccherà all'Inter di Simone Inzaghi provare a ripetere in casa dell'Hellas Verona il grande esordio contro il Genoa. Il programma prosegue sabato con altre quattro partite. Alle 18.30 Lazio e Atalanta ospiteranno rispettivamente Spezia e Bologna alla ricerca di conferme. Alle 20.45 poi Fiorentina-Torino e Juventus-Empoli con i bianconeri alla ricerca della prima vittoria dell'Allegri-bis dopo il pareggio di Udine. Con gli stessi orari le ultime quattro partite della domenica completeranno il quadro della seconda giornata di Serie A. Nel tardo pomeriggio gioca il Napoli di Spalletti in trasferta contro il Genoa, mentre in contemporanea Sassuolo e Sampdoria si affronteranno a Reggio Emilia. In serata doppio appuntamento con in campo Milan-Cagliari e Salernitana-Roma: Pioli e Mourinho puntano al bis dopo due debutti convincenti. Ecco il calendario completo,