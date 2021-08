Le probabili formazioni della 2^ giornata

Tutte le ultime sulle probabili formazioni direttamente dagli inviati di Sky Sport. Inzaghi recupera e rilancia Lautaro Martinez. Allegri con Morata dall'inizio. Nel Torino riecco Belotti mentre Gasperini ritrova Freuler. Tridente leggero per il Napoli mentre in casa Lazio è ballottaggio a tre in mediana

Ancora una volta chiamiamo in causa la squadra degli inviati di Sky Sport : ci sono i primi acciacchi e (forse) le prime bocciature. Ciò che abbiamo visto settimana scorsa potrebbe radicalmente cambiare. Ogni notizia diventa importante, soprattutto in questo momento fatto di poche certezze. Le antenne funzionano al meglio e allora ecco il nostro consueto giro dai ritiri

I primi 90 minuti di campionato sono andati in archivio. Alcune squadre sono ancora alla ricerca di uomini ed equilibrio giusti e quindi aspettiamoci più di una variazione e poi c’è sempre il mercato. Weekend non semplicissimo per i fantallenatori visto che si inizia presto e la formazione, con tanti dubbi e ballottaggi, deve essere data prima del fischio d’inizio della gara che inaugura la giornata

La rosa della squadra di Zanetti si allunga ancora: dal mercato è arrivato Thomas Henry che in Belgio ha segnato 3 gol nelle prime 4 gare della stagione. Un’altra casella si è riempita in attacco dato che si è completato l’iter burocratico relativo a David Okereke che quindi sarà a disposizione. A ciò si aggiungono i rientri di Modolo, Vacca e Mazzocchi mentre Aramu resta squalificato. Dezi e Tessmann cercano spazio nell’XI titolare (entrambi sono subentrati contro il Napoli), in difesa si candida Schnegg mentre davanti, come detto, ci sono nuove soluzioni anche se il trio Sigurdsson, Forte, Johnsen resta favorito

Gotti potrebbe cambiare la coppia d’attacco in vista della sfida contro il Venezia. Rispetto alle scelte iniziali viste alla prima giornata, il tecnico bianconero pare orientato ad arretrare in mediana Pereyra con l’inserimento di uno tra Okaka e Deulofeu al fianco di Pussetto. Non è da escludere però che entrambi possano essere nella formazione di partenza. Altro possibile cambio a sinistra con Stryger Larsen al posto di Udogie

Contro il Genoa era squalificato ma anche non proprio al meglio. Da Appiano però arriva la notizia del miglioramento delle condizioni di Lautaro Martinez che quindi potrà riacquistare una maglia da titolare. Per il resto, Inzaghi non cambia formazione e quindi l’unica alternanza sarà dentro il “Toro” e fuori Sensi. In mediana trio Barella-Brozovic-Calhanoglu con Perisic a sinistra e Dunfries che partirà di nuovo dalla panchina così come l'ultimo arrivato Correa che è già a disposizione del mister nerazzurro

Tra campo e mercato, Di Francesco deve necessariamente pensare all’Inter e allora la prima novità arriva dall’infermeria con Montipò che ha smaltito il problema al ginocchio: l’ex Benevento potrebbe quindi esordire in maglia gialloblù. Dall’Atalanta è arrivato Sutalo che si candida subito per un posto nell’XI titolare. A destra c’è ancora da verificare Faraoni mentre a sinistra resta in pole Lazovic. Su Zaccagni ci sono voci di mercato mentre in attacco è arrivato Simeone che probabilmente dovrà rimandare la prima da titolare. In mediana squalificato Veloso

In casa rossoblù c’è apprensione per Marko Arnautovic: l’austriaco aveva timbrato già alla prima giornata ma in settimana ha accusato un problema alla coscia che per fortuna non si è trasformato in lesione. Mihajlovic dovrebbe quindi puntare su di lui a meno di sorprese (c'è l'opzione Barrow punta con l'inserimento di Sansone sulla trequarti). In difesa Tomiyasu è ancora indietro con la preparazione. Medel, nonostante le voci di mercato pare destinato a una maglia da titolare. Schouten e Soriano sono squalificati, pronti Dominguez e Vignato

Qualche cambio in vista per Gasperini. In difesa confermati Demiral e Djimsiti mentre la terza maglia dovrebbe finire sulle spalle di Toloi con Palomino da utilizzare a gara in corso. Zappacosta è appena arrivato, difficile che possa subito partire titolare. Al momento resta favorito Maehle. In mediana rientra Freuler che avrà Pasalic al suo fianco. Pessina avanzerà quindi sulla trequarti e a quel punto il sacrificato, rispetto all’esordio, sarà Ilicic. Davanti sempre Muriel dal 1’

Anche in Liguria il mercato tiene banco: tra arrivi ufficiali e movimenti ancora da definire la rosa non è ancora al completo ma la Lazio incombe e allora ecco l’idea di confermare buona parte della formazione vista contro il Cagliari. Sono però due le possibili novità rispetto a settimana scorsa: la prima riguarda Kovalenko che, salvo imprevisti, dovrebbe agire da centrale di centrocampo. L’altra invece è in attacco dove Mraz è in ballottaggio con Colley

A Formello Adam Marusic si è allenato regolarmente con i compagni. Luiz Felipe è rimasto a riposo a inizio settimana senza però preoccupazioni di sorta. Potrebbe esserci solo un cambio da parte di Sarri rispetto all’XI visto ad Empoli. In mezzo è pronto a riprendersi una maglia da titolare Luis Alberto con Leiva e Milinkovic a completare il pacchetto mediano. Lo spagnolo però è in ballottaggio con Akpa Akpro (che resta avanti) e Basic. Pedro è sempre in pole come attaccante esterno mentre a sinistra conferma per Hysaj

Bremer e Lukic, entrambi usciti malconci dalla sfida contro l’Atalanta, non hanno riportato seri problemi e quindi saranno a disposizione di Juric per la trasferta in quel di Firenze. Entrambi partiranno presumibilmente dal primo minuto: a completare il pacchetto difensivo ci saranno Djidji e Rodriguez. In dubbio Ansaldi che, come per la prima, partirà al massimo dalla panchina. In attacco riecco il "Gallo" Belotti: dietro di lui è sfida tra Verdi e Linetty con Pjaca quasi sicuro del posto

L’arrivo di Torreira cambierà lo scacchiere di centrocampo dei viola. Il giocatore si sta già allenando col gruppo ma c’è ancora un punto di domanda sulla sua possibile convocazione. Dragowski è squalificato, in porta c’è Terracciano. In difesa si candida Nastasic: l’ex Schalke potrebbe anche partire dalla panchina ma da dopo la pausa sarà un titolare quasi inamovibile. In mediana può tornare dal primo minuto Castrovilli mentre in attacco Sottil, Callejon e Maleh si giocano una maglia

Affrontare la Juventus fuori casa dopo la mezza falsa partenza dei bianconeri non è certo la situazione più rosea per un allenatore. Ecco allora che Andreazzoli sta pensando ad un XI iniziale con un baricentro un po' più basso ma con più attenzione difensiva. Il sacrificato potrebbe essere Cutrone (da non dimenticare anche l'arrivo di Pinamonti). Bandinelli, Bajrami e Haas dovrebbero infatti agire alle spalle del solo Mancuso

Un problema all’adduttore costringe Allegri a un cambio forzato. Per la prima casalinga infatti sarà assente Aaron Ramsey. Occasione dal primo minuto quindi per Locatelli ma c’è anche il rientro di McKennie dalla squalifica. Capitolo Ronaldo: il giocatore e la società sono ai titoli di coda e quindi Morata sarà nel tridente titolare con Dybala e Chiesa. Dietro invece c'è Chiellini con de Ligt

GENOA-NAPOLI, domenica ore 18:30

Genoa, difesa a 4 per Ballardini?

Il mercato ha portato in Liguria Maksimovic ma non sarà l’ultimo colpo del Grifone. Possibile quindi che ci siano subito nuovi innesti nell’XI titolare. Al momento si balla tra linea a 3 o a 4. Behrami rientra dalla squalifica, Bani resta l’unico indisponibile. Favilli si candida per un posto al fianco di Pandev ma ci sono anche Kallon, Ekuban e Bianchi. Come settimana scorsa, c’è un grosso punto di domanda sul partner d’attacco di Pandev. In mediana invece uno tra Rovella Hernani e Badelj potrebbe rimanere fuori a meno che non ci sia il passaggio alla difesa a 4 escludendo uno dei due esterni ovvero Sturaro o Cambiaso

Napoli, contusione alla coscia per Zielinski

Il rosso rimediato da Osimhen costringe Spalletti a modificare l’attacco dei suoi. Torna quindi il tridente leggero dato che sarà inserito Lozano nella formazione di partenza. Il messicano si interscambierà con Insigne mentre Politano sarà fisso a destra. Assenza anche in mediana: Zielinski ha rimediato una contusione alla coscia: la speranza è di averlo almeno in panchina ma non è così scontato. In mediana quindi, con Fabian e Lobotka, ci sarà Elmas, già a segno nella prima contro il Venezia