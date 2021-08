Dove vedere Verona Inter

Quattro gol per dare il benvenuto alla Serie A. La stagione dell'Inter e di Simone Inzaghi è iniziata con l'euforia che aveva caratterizzato anche l'ultima. Merito del 4-0 conquistato a San Siro contro il Genoa grazie alle reti di Skriniar, Calhanoglu, Vidal e Dzeko. Una risposta convincente arrivata sul campo dopo le preoccupazioni di un'estate movimentata per i nerazzurri. Ora, ottenuti i primi tre punti con il tricolore cucito sul petto, l'Inter tornerà a giocare nel secondo anticipo in programma per la seconda giornata. Di fronte l'Hellas Verona di Eusebio Di Francesco, che ha iniziato il suo campionato con una sconfitta in casa con il Sassuolo. In dieci per tutto il secondo tempo per l'espulsione di Veloso, non è bastata una doppietta di Zaccagni per evitare il 3-2 finale. I gialloblù proveranno a sfatare anche un tabù, non avendo vinto mai nelle ultime 20 sfide disputate contro l'Inter in campionato. L'ultima vittoria dell'Hellas è datata 9 febbraio 1992: 1-0 a Verona con gol decisivo di Ezio Rossi.