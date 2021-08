Fiorentina-Torino, dubbio Torreira: le probabili

Seconda giornata di campionato per Fiorentina e Torino , con entrambe le squadre che vogliono togliere lo zero dalla casella dei punti conquistati. Sia i viola che i granata hanno perso la gara d'esordio della Serie A 2021/22 con la squadra di Italiano che ospiterà i granata di Juric sabato sera alle 20:45. Diretta su Sky Sport Calcio, telecronaca Gentile-Marocchi.

Fiorentina, dubbio Torreira a centrocampo

L'arrivo di Lucas Torreira cambierà le carte nel centrocampo della viola: l'ex giocatore dell'Arsenal si è già allenato con il resto del gruppo ed è stato convocato, al pari dell'altro neo acquisto Nastasic, da Vincenzo Italiano. Resta ancora un punto di domanda sulla sua presenza in campo dal primo minuto, così come quella del difensore centrale serbo che si gioca un posto da titolare con Igor. In porta non ci sarà Dragowski, espulso contro la Roma, con Terracciano che sarà chiamato a difendere i pali. Presenti dal primo minuto anche Venuti, Milenkovic e Biraghi, mentre in mediana dovrebbero partire Bonaventura, Pulgar e Maleh. Nico Gonzalez e Vlahovic inamovibili in attacco.

FIORENTINA (4-3-3) Probabile formazione: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Maleh; Callejon, Vlahovic, Nico Gonzalez. Allenatore: Italiano.