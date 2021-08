Juve-Empoli, la prima senza CR7: le probabili

Sarà la prima senza Cristiano Ronaldo per la Juventus di Massimiliano Allegri , che sabato sera alle 20:45 ospiterà l'Empoli all'Allianz Stadium per la prima partita casalinga del nuovo campionato. Dopo il pareggio nella gara d'esordio contro l'Udinese, i bianconeri saranno chiamati a cercare i primi 3 punti dell'anno. Di fronte avranno l'Empoli di Aurelio Andreazzoli, che sabato scorso ha perso 3-1 contro la Lazio dell'ex Maurizio Sarri.

Con l'addio del portoghese , che ha deciso di chiudere con un anno di anticipo la sua avventura in bianconero per tornare al Manchester United, la società di Agnelli si sta muovendo sul mercato per trovare il sostituto. Intanto contro gli azzurri Allegri darà continuità al 4-4-2 visto una settimana fa, con la linea difensiva che sarà composta da Cuadrado, De Ligt, Chiellini e Alex Sandro a protezione di Szczesny. In mezzo al campo potrebbe esordire dal primo minuto Locatelli al fianco di Bentancur, con Chiesa e Bernardeschi sulle corsie. La coppia offensiva, invece, sarà formata nuovamente da Morata e Dybala.

Empoli, Andreazzoli dà continuità ai suoi 11

leggi anche

Colpo Pinamonti per l'Empoli: arriva in prestito

Un inizio di campionato complicato per l'Empoli di Andreazzoli, che dopo aver perso contro la Lazio nella prima uscita stagionale, si prepara a far visita alla Juventus. La società toscana è molto attiva in queste ultime ore di mercato, nelle quali ha ufficializzato il ritorno di Tonelli, l'arrivo di Pinamonti e ha chiuso per Di Francesco dalla Spal. Contro i bianconeri l'allenatore azzurro dovrebbe riproporre lo stesso undici visto al "Castellani" contro la Lazio: Vicario in porta con la linea difensiva formata da Stojanovic, Ismajli, Romagnoli e Marchizza a sua protezione. A centrocampo ci saranno Haas, Ricci e Bandinelli, mentre Bajrami sarà libero di spaziare sulla trequarti per dare supporto alle due punte Cutrone e Mancuso.

EMPOLI (4-3-1-2) Probabile formazione: Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Mancuso, Cutrone. Allenatore: Andreazzoli.