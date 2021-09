23/24 ©LaPresse

10) JUVENTUS WOMEN-FIORENTINA



24 marzo 2019. Un momento storico per lo Stadium, per la Juventus Women e - più in generale - per tutto il calcio femminile. 39.027 spettatori per la vittoria bianconera nel big match contro la Fiorentina: non c'era mai stato un pubblico così numeroso per una partita di calcio femminile.