Milan al lavoro in vista della sfida contro la Lazio. Pioli ritrova tutti i nazionali (atteso il solo Saelemaekers) e Ibrahimovic si candida per una maglia da titolare. Con l’indisponibilità di Giroud causa covid, lo svedese, seppur non ancora al 100%, è pronto all’esordio stagionale. Dietro di lui, il terzetto offensivo dovrebbe essere composto da Saelemaekers, Diaz e Leao, favorito su Rebic. A centrocampo ci sarà Kessié, che ha recuperato dall'infortunio e può giocare dal 1'