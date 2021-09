Dopo aver raccolto un punto nelle prime tre giornate e aver esordito con una vittoria in Champions, Max Allegri cerca di trovare il primo successo anche in campionato. Per farlo dovrà battere il Milan di Pioli, il collega che ha battuto più volte in carriera. Record di successi ma non solo, perché l'attuale allenatore dei rossoneri non è mai riuscito a battere il toscano nei 17 precedenti. Ecco com'è andata tutte le volte che si sono affrontati in panchina e una curiosità finale su Allegri...