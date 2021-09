Sembrano sciolti gli ultimi dubbi in vista del posticipo della 4^ giornata tra Juve e Milan. Allegri conferma il 4-4-2 di Malmoe, con Chiellini unica novità. Torna a disposizione Chiesa. Qualche scelta obbligata per Pioli che si affida a Rebic unica punta, mentre su Maignan deciderà all'ultimo. In difesa si va verso Tomori nel ruolo di terzino TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi:

La Juve per rilanciarsi, il Milan per restare a punteggio pieno e creare già un primo enorme solco con un'avversaria allo scudetto. Il big match dello Stadium arriva presto sul calendario, ma vuol già dire tanto per entrambe le squadre. In Europa, nell'infrasettimanale, è andata invece diversamente: netto successo per i bianconeri a Malmoe, sconfitta a testa alta per i rossoneri a Liverpool. Ora Allegri vuole la prima vittoria anche in campionato e confida sul suo eccellente trend contro Pioli che, la passata stagione, trovò in questo stadio la strada verso la Champions.

Allegri e il dubbio sul modulo: Bonucci verso la panchina approfondimento Allegri: "Gara più importante per loro. 3 dubbi" La notizia più importante per Allegri è il recupero di Federico Chiesa, out nella trasferta europea. L'esterno della Nazionale è tornato a lavorare in gruppo, così come Bernardeschi, e sarà del match ma probabilmente solo a partita in corso. L'allenatore bianconero - tentato dall'utilizzare il tridente in attacco -, pare intenzionato a confermare la formazione e il 4-4-2 di Malmoe, con l'unica eccezione rappresentata dal ritorno di Chiellini dal primo minuto. A lasciargli il posto sarà Bonucci, con De Ligt titolare al suo fianco. A destra spazio a Danilo (De Sciglio non ci sarà per un problema al flessore), mentre sulle corsie laterali di centrocampo agiranno ancora Cuadrado e Rabiot. In avanti la coppia Dybala-Morata.



JUVENTUS (4-4-2) - probabile formazione: Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. All. Allegri