Il big match contro il Milan per provare a ripartire dopo un inizio di stagione parecchio complicato. L'allenatore bianconero presenta la sfida in conferenza: "Vale di più per loro che per noi, abbiamo tempo di recuperare e un bilancio si potrà fare a novembre. Non c'è una squadra che può dominare il campionato". E sulla formazione: "Ho tre dubbi, uno per reparto. Chiesa è uno di questi"

