Paura per Arthur: illeso dopo incidente in Ferrari

Una brutta disavventura per il brasiliano Arthur . Il centrocampista brasiliano della Juventus questa mattina è rimasto coinvolto in brutto incidente stradale in pieno centro a Torino mentre era al volate della sua Ferrari. Uno scontro frontale con un’altra vettura , nel quale fortunatamente Arthur è rimasto illeso. Il centrocampista brasiliano, secondo le prime ricostruzioni, non avrebbe responsabilità nell’incidente (diversi i danni alle automobili), avvenuto mentre si stava recando al J-Medical per una visita di controllo alla gamba dopo l'operazione dei mesi scorsi per la rimozione dell’ossificazione della membrana interossea della gamba destra.

Tanta paura ma nessuna conseguenza

leggi anche

Nedved: "Rinnovo Dybala? Manca ancora qualcosa"

Tanta paura dunque per Arthur, che è comunque rimasto illeso. Solo un grande spavento per il brasiliano che non dovrebbe dunque influire sul suo ritorno in campo (non è ancora mai stato disponibile in questa stagione), programmato dopo la sosta di campionato del prossimo 3 ottobre. Non è la prima volta che il brasiliano rimane coinvolto in un incidente stradale: poco prima del suo trasferimento alla Juventus, avvenuto nell’estate del 2020, Arthur finì contro un palo in Spagna e gli venne ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza.