Milan-Venezia, dove vedere la partita in tv

Tornare subito al successo dopo il pareggio in trasferta contro la Juventus. È questo l’obiettivo del Milan di Stefano Pioli, che questa sera (fischio d’inizio alle ore 20.45) sfida a San Siro il Venezia nel turno infrasettimanale valido per la 5^ giornata di Serie A . 10 i punti ottenuti dai rossoneri in queste prime tre giornate di campionato, 3 invece quelli conquistati dal Venezia (una vittoria contro l’Empoli e tre sconfitte, l’ultima nel turno precedente contro lo Spezia).

Dove vedere Milan-Venezia in tv

approfondimento

Soluzioni, mentalità e Rebic: così il Milan va

La gara tra Milan e Venezia, turno infrasettimanale della la 5^ giornata del campionato di Serie A 2021/2022, si giocherà mercoledì 22 settembre alle ore 20.45 allo stadio San Siro. La partita è visibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet); Sky Sport 4K (sul 213 di Sky Q via satellite). Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW. Telecronaca del match affidata a Maurizio Compagnoni, commento Giancarlo Marocchi; a bordocampo Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini .