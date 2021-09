Cagliari-Empoli, le probabili formazioni

Mazzarri ripropone la coppia d'attacco formata da Keita e Joao Pedro, nella squadra di Andreazzoli favorito Pinamonti su Cutrone: le probabili formazioni di Cagliari-Empoli SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi:

All'Unipol Domus, con fischio d'inizio alle ore 20.45, il Cagliari ospita l'Empoli. Sarà la prima panchina in casa per Walter Mazzarri, che ha esordito con un ottimo pareggio per 2-2 all'Olimpico contro la Lazio. Questo è stato il secondo punto conquistato dai rossoblù in questo campionato, dopo quello all'esordio contro lo Spezia. L'era Semplici, infatti, si era conclusa con le due sconfitte contro Milan e Genoa, prima dell'esonero. L'Empoli, invece, è a quota tre, avendo vinto la gara dello Stadium contro la Juventus. Per il resto sono arrivate tre sconfitte contro Lazio, Venezia e Sampdoria.

La probabile formazione del Cagliari leggi anche Mazzarri: "Voglio un Cagliari carico e affamato" Walter Mazzarri recupera Godin e Strootman, ma entrambi dovrebbero partire dalla panchina. A centrocampo, Nandez favorito per una maglia al fianco di Marin, Deiola e Dalbert sui lati. In difesa riproposto Caceres a destra, con la coppia Ceppitelli, Carboni al centro e Lykogiannis a sinistra. In avanti confermato Keita al fianco di Joao Pedro. CAGLIARI (4-4-2) Probabile formazione: Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Deiola, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Keita. All. Mazzarri