Decisivo per la prima volta all'Olimpico, un'emozione che non si dimentica in uno stadio che ha già conquistato Tammy Abraham. Il gol vittoria contro l'Udinese lo ha realizzato l'attaccante inglese, che ha già dimostrato in queste settimane di essersi integrao al meglio in tutto il mondo Roma. Tanto da canticchiare l'inno giallorosso insieme a tutti i tifosi , a pochi istanti dal fischio d'inizio del match: "E' un inno fantastico, lo canterò anche la prossima volta - ha raccontato Abraham - Da quando sono arrivato, mi hanno tutti fatto sentire come in famiglia qui e sono felice di mostrare la mia passione, l'amore per il club e voglio dare il meglio per dimostrare tutto questo. Spero di poter contribuire a fare qualcosa di speciale con i miei gol e le mie prestazioni e abbiamo bisogno di avere i tifosi dalla nostra parte".