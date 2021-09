La Roma riscatta la sconfitta di Verona battendo l'Udinese 1-0 al termine di una gara dominata nel primo tempo ma sofferta nella ripresa. La decide una rete di Abraham al 36'. In precedenza giallorossi vicini al vantaggio con Mkhitaryan e Zaniolo. Nella ripresa, la squadra di Gotti ci prova e va vicina all'1-1 con Udogie e Deulofeu. Nota stonata per Mourinho: l'espulsione per doppia ammonizione rimediata da Pellegrini al 90'

LE PAGELLE