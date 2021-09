Tre dubbi per Sarri, Mourinho sceglie El Shaarawy

Sarri verso la conferma della formazione vista nelle ultime settimane, anche se l'allenatore biancoceleste si porta dietro tre ballottaggi. Mourinho recupera Vina e ha scelto il sostituto di Pellegrini: sarà El Shaarawy, con Mkhitaryan spostato nel ruolo di trequartista alle spalle di Abraham. Fischio d'inizio alle ore 18 TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi:

E' tempo di derby nella Capitale. Alle ore 18 allo Stadio Olimpico si affrontano infatti Lazio e Roma. Momento difficile per i biancocelesti, che non centrano la vittoria ormai da un mese e sono reduci da due pareggi e due sconfitte tra campionato e coppa. Decisamente più positivo il periodo per i ragazzi di Mourinho, che nelle prime cinque giornate di campionato hanno centrato quattro vittorie, venendo sconfitti soltanto a Verona. Ecco le possibili scelte dei due allenatori per Lazio-Roma.

La probabile formazione della Lazio leggi anche Sarri: "La Lazio è viva. Derby? Un onore giocarlo" Sarri dovrebbe confermare la formazione schierata nelle ultime settimane. Tre i ballottaggi principali per l'allenatore biancoceleste: prima di tutto quello sulla fascia destra, con Lazzari in vantaggio su Marusic. Non al meglio della condizione Lucas Leiva a centrocampo e in caso di forfait dell'ex Liverpool si candida per una maglia da titolare Cataldi. Probabile anche l'impiego di Luis Alberto, favorito su Akpa Akpro nel ruolo di mezz'ala sinistra. Davanti confermato il tridente composto da Pedro, Immobile e Felipe Anderson. LAZIO (4-3-3) probabile formazione: Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri