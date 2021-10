Inzaghi va verso la conferma di quasi tutti gli undici che hanno giocato in Champions, con il rientro dal 1' di Calhanoglu e Perisic. Confermato Dumfries a destra, scalpita Correa. Dionisi pensa a un cambio di modulo: possibile il passaggio al 4-3-3. Diretta dalle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky Sport 251, in streaming su NOW TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI DI GIORNATA Condividi:

Dopo lo 0-0 in Champions con lo Shakhtar, l'Inter torna a pensare al campionato, dove riparte dal 2-2 con l'Atalanta. In sostanza, i nerazzurri sono reduci da due pareggi di fila di cui non si può essere pienamente soddisfatti. Dopo tre sconfitte di fila, invece, il Sassuolo ha trovato la via della vittoria nell'ultimo turno, contro la Salernitana.

Sassuolo, Consigli in forse leggi anche Dionisi: "Inter la più forte, ma noi ci crediamo" Il dubbio principale è tra i pali, dove si prepara Pegolo visto che Consigli ha lavorato a parte e resta ancora monitorato. Raspadori ancora favorito su Scamacca per il ruolo di attaccante, in difesa ballottaggio tra Toljan e Muldur. Frettesi-Lopez confermati in mediana, con Dionisi che sta pensando a un cambio di modulo, inserendo anche Magnanelli in mezzo al campo e togliendo un attaccante per passare al 4-3-3.

SASSUOLO (4-2-3-1) Probabile formazione: Pegolo; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All. Dionisi