RITORNO AL FUTURO MILAN - Sette giornate, sei vittorie e un pari (a Torino con la Juve in rimonta). L'ultima sul campo dell'Atalanta. Dato statistico super: il Milan ha ottenuto 19 punti in questo campionato, eguagliando così la miglior partenza rossonera nell’era dei tre punti a vittoria nelle prime sette gare giocate in Serie A: 19 come nel 2003/04, anno in cui poi vinse lo Scudetto con Ancelotti (Opta).

LE PAROLE DI PIOLI DOPO L'ATALANTA