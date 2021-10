Il razzismo al centro dei temi dell'Assemblea della Lega Serie A che si è tenuta questo giovedì a Lissano. I club vanno verso una linea ancora più rigida: chi offenderà giocatori avversari con cori o offese di stampo discriminatorio e razziale verrà escluso dagli impianti. Questa le misura che le società di Serie A vogliono attuare nel breve termine Condividi:

All'International Broadcast Centre di Lissone si è tenuta questo giovedì l'Assemblea della Lega Serie A. Al primo punto dell'ordine del giorno è stata affrontata la questione razzismo negli stadi. A tutti i club presenti sono stati mostrati gli sviluppi della campagna "Keep Racism Out" promossa dalla Lega Serie A nella scorsa stagione e confermata anche per l'annata in corso. La linea dei club è quella di attuare misure molto più rigide nei confronti di chi sarà ritenuto colpevole di aver rivolto offese di stampo discriminatorio e razziale in uno stadio. Nella precisione, si va verso l'esclusione delle persone accusate di razzismo da ogni stadio. La linea della Serie A contro le discriminazioni razziali si fa sempre più dura.

Cairo: "Contro il razzismo tolleranza zero" leggi anche Cairo: "Belotti? Non posso costringerlo a firmare" Intervenuto al Festival dello Sport, il presidente del Torino Urbano Cairo aveva parlato anche del tema legato al razzismo: "In assemblea di Lega si è parlato del tema in maniera forte. Il razzismo è una cosa intollerabile a nessun livello e appartiene alla preistoria. Verranno prese misure importanti, perché non è accettabile. Deve esserci tolleranza zero".