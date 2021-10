L'attaccante, impegnato con la Nazionale belga nelle qualificazioni mondiali, è tornato a parlare del suo passaggio in estate al Chelsea: "Il mio ritorno a Londra era solo una questione di tempo. Ho avuto due opportunità di tornare, nel 2016 e nel 2017, ma non è successo per vari motivi. In Italia ho vinto e ho capito cosa serve per arrivare alla vittoria. Ho compreso quali erano le mie qualità e quali i miei aspetti meno forti. Tutto questo mi ha aiutato davvero" I RISULTATI DELLE QUALIFICAZIONI MONDIALI Condividi:

Romelu Lukaku è stato il pezzo pregiato ceduto in estate dall’Inter al Chelsea. I nerazzurri hanno dovuto fare a meno anche di Hakimi (passato al Psg), ma tra l’attaccante e il popolo interista era nato un rapporto speciale, che andava al di là del campo. I tifosi nerazzurri ricordano bene l’esultanza del belga in giro per le strade di Milano dopo la conquista dello scudetto, ottenuto a suon di gol. Normale quindi che Lukaku torni spesso a parlare dell’Inter nelle sue interviste, anche adesso che è tornato a giocare al Chelsea.

"Il ritorno al Chelsea era solo questione di tempo" chelsea Tuchel: "Lukaku? Spiace per i tifosi dell'Inter" In un'intervista concessa al canale ufficiale del Chelsea, Lukaku descrive i retroscena del suo passaggio ai blues: "Sapevo che sarei migliorato come calciatore, il mio ritorno al Chelsea era solo una questione di tempo. Ho avuto due opportunità di tornare, nel 2016 e nel 2017, ma non è successo per vari motivi. È successo adesso perché, evidentemente, questo è il momento giusto. Ho l'età adatta, la squadra sta facendo bene e c'è tutto per ottenere successi", assicura il bomber, impegnato in questi giorni con la Nazionale belga nelle qualificazioni al Mondiale 2022 in Qatar.