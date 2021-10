Tudor: "Se Ibra non gioca, sono contento"

Sabato sera a San Siro torneranno in campo anche Milan e Verona. Dall’arrivo di Tudor in panchina, l’Hellas si è rimessa in marcia con due vittorie (contro Roma e Spezia) e due pareggi (con Genoa e Salernitana). La sfida contro i rossoneri di Pioli, una delle squadre più in forma del momento prima della sosta per le nazionali e ora colpita da tante assenze, motiva i veronesi. Se poi Ibra non dovesse esserci, meglio. Parola di Tudor: "Se non gioca sono contento – ha detto nella consueta conferenza stampa della vigilia -, lo considero ancora uno dei più forti. Ho visto che potrebbe andare in panchina: è un giocatore importante per loro. Abbiamo pensato a diverse soluzioni, sia che giochi dall'inizio sia che subentri a gara in corso". Mancherà anche Theo Hernandez: “Non credo però che un giocatore cambi le dinamiche di una squadra. Il Milan è una delle squadre che stanno meglio in Serie A, insieme al Napoli. Mi aspetto una partita molto difficile, andiamo là e vediamo che succede".