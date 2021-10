L'anticipo del venerdì sera si gioca a Marassi, con la Sampdoria che ospita lo Spezia: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Il secondo anticipo del venerdì si gioca allo stadio Luigi Ferraris, con fischio d'inizio alle ore 20.45. La Sampdoria di Roberto D'Aversa ospita lo Spezia di Thiago Motta, per il derby ligure della nona giornata del campionato di Serie A. I blucerchiati sono in cerca di riscatto dopo la sconfitta di Cagliari e inseguono una vittoria che manca da quattro partite, esattamente dalla sfida del 19 settembre a Empoli (0-3 con doppietta di Caputo e gol di Candreva). Lo Spezia, invece, cerca continuità dopo la vittoria interna contro la Salernitana, che ha chiuso una striscia negativa di tre sconfitte consecutive.

Dove vedere Sampdoria-Spezia in tv

La gara tra Sampdoria e Spezia, nona giornata del campionato di Serie A 2021/2022, si giocherà venerdì 22 ottobre alle ore 20.45 a Marassi. La partita è visibile su Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW. Telecronaca del match affidata a Davide Polizzi, commento tecnico di Giancarlo Marocchi. A bordocampo Marco Nosotti e Riccardo Re.