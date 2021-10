Probabili formazioni di Bologna-Milan

Bologna e Milan chiudono al Dall'Ara il sabato della nona giornata di Serie A: possibile maglia da titolare per il 40enne svedese. L'ultima volta era successo il 9 maggio. Milan senza Rebic e Kessié: titolari Tonali e Castillejo. Mihajlovic verso la conferma del 3-4-2-1: Soriano e Barrow pronti alle spalle di Arnautovic. In difesa c'è Medel LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 9^ GIORNATA Condividi:

Tornare alla vittoria: è l'obiettivo in comune di Bologna e Milan, avversarie questa sera alle 20:45 allo stadio Dall'Ara nella nona giornata di Serie A. La squadra di Sinisa Mihajlovic arriva dal pareggio di Udine, quella di Stefano Pioli - vittoriosa in rimonta sul Verona nell'ultimo turno di campionato - ha ceduto di misura in settimana al Porto in Champions League. Sono ben 146 i precedenti tra queste due squadre: bilancio positivo per i rossoneri con 70 vittorie, 38 pareggi e 38 sconfitte. Queste le possibili scelte di formazione:

Bologna, in difesa rientra Medel leggi anche Mihajlovic: "Volevo sfidare il Milan al completo" Mihajlovic dovrà fare a meno di Bonifazi e Kingsley, ancora fermi per infortunio. In difesa è pronto a tornare titolare Medel, che prenderà il posto di Binks, titolare invece contro l'Udinese. Il cileno guiderà la linea a 3 completata da Soumaoro e Theate. De Silvestri resta in vantaggio su Skov Olsen a destra, con Hickey favorito su Dijks dall'altra parte. Dominguez stringerà i denti e dovrebbe partire titolare. Sulla trequarti conferma per Barrow, a segno nelle ultime due partite, accanto a Soriano e alle spalle di Arnautovic. Sansone e Vignato provano a scalare le gerarchie ma difficilmente potranno spodestare dall'undici titolare i rispettivi compagni di reparto. BOLOGNA (3-4-2-1) probabile formazione: Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All.: Mihajlovic