Un'insolita "doppietta" (gol+autogol) per Zlatan che gli consegna le chiavi di un club dove c'è anche il compagno di merende Giroud. Nel club dei marcatori over 40 Ibra ne trova invece altri tre, e in quello degli assistman superati gli "anta" solo uno, Francesco Totti. Ma la sua è anche l'autorete più anziana di sempre BOLOGNA-MILAN 2-4: HIGHLIGHTS - I MARCATORI PIÙ ANZIANI DELLA A Condividi:

Ci può essere una prima volta anche dopo una carriera già lunghissima. E per Ibra, nella strana serata di Bologna, sono addirittura due. Prima l'accoppata autogol e gol, perché se di doppiette Zlatan ne aveva già tante sulle spalle, una così insolita non l'aveva mai realizzata. E poi c'è il timbro a 40 anni. Il primo. E che lo porta in un club ristrettissimo composto da soli altri tre calciatori capaci di segnare superati gli "anta". Numero che nella testa di Ibra, con ogni probabilità, è basso, insignificante, o forse addirittura migliore di quando sul passaporto se ne contavano venti o trenta. Perché la storia di Benjamin Button andava al contrario. Perché il buon vino invecchiato è sempre più buono, Ibra dixit.

Flashback Eppure, nascosti tra le prime volte, ci sono anche un paio di flashback da cinema come è un po' la sua vita, visto che un film sulla sua storia sta uscendo al cinema e perché il mondo di Hollywood - visto da vicino nella sua avventura a L.A. - sembra sempre quello giusto. Intanto l'autorete: è la più anziana di sempre in A e la seconda di Zlatan in carriera. La prima somiglia spaventosamente a quella col Bologna. 16 ottobre 2010, Milan-Chievo, angolo, Ibra sul primo palo: involontaria spizzata all'indietro e autogol. Anche quello da una situazione di 2-0 (doppietta di Pato su doppio assist dello svedese). Pure lì il Milan vinse, 3-1 la partita. E poi, a fine anno, lo scudetto.

Primo gol a 40 anni CLASSIFICA Ibra segna anche a 40 anni: il 4° più anziano in A Poi c'è un errore ancora più recente: Milan-Roma 3-3 di inizio scorso campionato. Dopo una doppietta è proprio Zlatan a lisciare sul solito primo palo - lui che lì sbroglia da anni spioventi da thriller nell'area difensiva rossonera - il pallone che poi Kumbulla trasforma per il definitivo pari. Ma è pur vero che Pioli&Co a Bologna hanno vinto, che Ibra non ha giocato a meraviglia ma che il risultato è arrivato. E allora veniamo alle note liete. Col gol del definitivo 4-2 Ibra è diventato il quarto marcatore più anziano nella storia della Serie A (40 anni e 20 giorni). Ha servito un assist a Leao diventando solo il secondo giocatore capace di servire un assist in campionato a 40 anni dal 2004-05 ad oggi. Il primo? Francesco Totti. E, in un certo senso, Zlatan è stato presente anche nel 2-0 di Calabria, visto che è bastata la sua presenza (come col Verona con l'autorete di Gunter) a disturbare e far scontrare Skorupski con Theate, patatrac decisivo nel servire l'invitante pallone al capitano rossonero di giornata.