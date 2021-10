L'allenatore bianconero commenta la sconfita dello Stadium contro il Sassuolo: "Abbiamo perso ordine dopo il gol del pareggio, dobbiamo capire che certe partite se non le vinci non puoi perderle. Nel finale siamo diventati nevrotici, siamo stati dei polli. Obiettivo scudetto sfumato? Bisogna lavorare sugli errori che facciamo, nella gestione dei momenti delle partite" JUVENTUS-SASSUOLO 1-2, GOL E HIGHLIGHTS: VIDEO Condividi:

"Abbiamo perso ordine dopo il gol del pareggio, dobbiamo capire che certe partite se non le vinci non puoi perderle. Nel finale siamo diventati nevrotici". Massimiliano Allegri parla così al fischio finale di Juventus-Sassuolo 1-2, partita che ha visto i bianconeri perdere dopo un mese e mezzo di imbattibilità. "Non dovevamo assolutamente prendere il gol del 2-1, non dovevamo perdere lucidità. Occorreva dare continuità, stare molto più attenti soprattutto contro squadre come il Sassuolo che sono forti negli spazi".

"Un punto a fine campionato può essere importante" L'ultimo ko della Juventus contro il Sassuolo risaliva all'ottobre del 2015. Allora i bianconeri erano a -11 dalla vetta. Oggi il distacco è superiore: "Non mi va di parlare ora di questo - spiega Allegri - bisogna lavorare sugli errori che facciamo, nella gestione dei momenti delle partite. Il campionato è lungo e un punto alla fine del campionato può essere importante". Testa ai margini di miglioramento della squadra: "Siamo mancati nell'ultimo passaggio ma abbiamo avuto anche diverse occasioni per far gol. Quello che non deve capitare è la nostra gestione negli ultimi minuti, l'inerzia della partita era a nostro favore".