Quattro gol nelle prime tre partite giocate a San Siro. Sono numeri di rilievo quelli di Olivier Giroud che, dopo il gol contro il Torino, è diventato il secondo giocatore del Milan nell'era dei tre punti a segnare in tutte le prime tre presenze casalinghe in Serie A dopo Mario Balotelli nel 2013. Il francese, che ha spezzato il tabù della maglia numero 9 rossonera, si è rivelato finora un'arma in più per Stefano Pioli nelle partite in casa. "La prossima volta farò di tutto per segnare anche in trasferta" ammette Giroud che, lontano da San Siro, non è ancora andato a segno. "Voglio far gioire ancora una volta i tifosi - spiega - Giochiamo in casa e vogliamo rendere felice il nostro pubblico con tanta energia e aggressività. Il gruppo è unito e questo mi piace tanto della nostra squadra".