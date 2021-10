Cagliari-Roma, le probabili formazioni

Mourinho, che non sarà in panchina per squalifica, conferma lo stesso undici sceso in campo contro il Napoli. Mazzarri ritrova Godin e Strootman: verso il forfait, invece, Nandez e Caceres. Le probabili formazioni di Cagliari-Roma, calcio d'inizio ore 20.45

Impegno in Sardegna per la Roma di José Mourinho che alle ore 20.45 scenderà in campo alla Unipol Domus di Cagliari contro la formazione di Walter Mazzarri. I giallorossi, reduci dal pareggio contro il Napoli, vanno a caccia di una vittoria che in trasferta manca dalla seconda giornata di campionato. Era il 29 agosto quando la Roma vinse all'Arechi di Salerno, poi sono arrivate tre sconfitte consecutive. Punti pesanti che cerca anche il Cagliari, scivolato all'ultimo posto in classifica dopo la vittoria della Salernitana contro il Venezia nell'anticipo del martedì.