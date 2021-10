Due dubbi per Sarri che ritrova Luiz Felipe e Acerbi in difesa e prepara diversi cambi rispetto alla formazione scesa in campo contro il Verona. Italiano, invece, dovrà fare a meno di Nico Gonzalez: pronto Sottil. Le probabili formazioni di Lazio-Fiorentina, calcio d'inizio ore 20.45

Reagire è la parola d'ordine per la Lazio che, dopo la sconfitta per 4-1 contro il Verona, torna all'Olimpico dove ospiterà la Fiorentina. I biancocelesti, imbattuti negli ultimi cinque precedenti casalinghi contro la viola, cercheranno di sfruttare l'effetto Olimpico. In questa stagione, infatti, la Lazio non ha mai perso in casa: il bilancio in campionato è di tre vittorie e un pareggio. Cerca continuità, invece, la Fiorentina di Vincenzo Italiano che vuole dar seguito alla vittoria contro il Cagliari per rimanere nelle zone alte della classifica. Calcio d'inizio ore 20.45.