Vincere per centrare il nono successo in dieci turni e riacciuffare il Milan al comando della classifica. È questo l’obiettivo del Napoli , che nel posticipo che chiude il turno infrasettimanale della decima giornata di campionato sfida il Bologna (12 punti) di Sinisa Mihajlovic, sconfitto proprio dai rossoneri nel turno precedente. Napoli-Bologna in diretta dalle 20.45 su Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 4K (sul 213 di Sky Q via satellite).

La probabile formazione del Bologna

leggi anche

Mihajlovic: "La squadra sta bene, Arnautovic meno"

Due assenze certe, gli squalificati Soriano e Adama Soumaoro, e una quasi annunciata, quella di Arnautovic. In conferenza Sinisa Mihajlovic ha ammesso che l’attaccante austriaco non sta bene e che non è fiducioso per il suo recupero: in avanti allora spazio a Orsolini, che agirà da seconda punta al fianco di Barrow. Nel 3-5-2 rossoblù spazio in difesa a Binks, Medel e Theate, gli esterni a centrocampo saranno De Silvestri a destra e Hickey, in vantaggio su Dijks, a sinistra, in mezzo invece agiranno Schouten, Dominguez e Svanberg.