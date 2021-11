Milan-Inter, Costacurta&Bergomi giocano il derby

Bergomi: "L'Inter ha trovato equilibrio. Milan solido con Tomori-Kjaer"

La disamina di Beppe Bergomi inizia dalla squadra di cui ha indossato la maglia per vent'anni per poi posarsi sulla squadra di Pioli, di cui elogia la fase difensiva: "L’Inter ha cambiato un po’ atteggiamento perché stava subendo troppe ripartenze dalle squadre avversarie, perché è una squadra che rispetto al passato attacca in una maniera diversa e quindi si espone un po’ alle ripartenze, soprattutto penso a giocatori esterni, se uno attacca profondo l’altro rimane più in copertura. I tre dietro sono ottimi giocatori, hanno grande fisicità ma difendere sui 40-50 metri è difficile per chiunque e sulla velocità possono andare in difficoltà. Adesso però mi sembra una squadra più equilibrata. Il Milan accetta maggiormente l’uno contro uno, è una squadra che ti viene a pressare molto alta, vuole recuperare palla velocemente. Tomori ha dei numeri impressionanti ma io vedo che gioca meglio quando ha al suo fianco un giocatore come Kjaer, che è quello che ha dato solidità, maturità, esperienza alla difesa e ne beneficia anche l’inglese.