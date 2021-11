Correa: "Vinciamo il derby per svoltare "

Dall'altra parte ci sarà un Milan che in campionato avanza spedito, con 10 vittorie ed un pareggio che lo mantengono al primo posto insieme al Napoli: "Semplicemente non hanno mai sbagliato, quindi bravi loro. Noi qua e là abbiamo commesso degli errori e qualche episodio non è girato bene, così abbiamo perso qualche punto pesante. Comunque, non ci possiamo lamentare perché stiamo facendo un buon campionato. E adesso è proprio il momento di far vedere la qualità di una rosa di altissimo livello: di sicuro nessuno di noi si sente inferiore al Milan per il fatto di essere a -7 punti. La mentalità è da grande squadra, quindi affrontiamo il derby senza paura", analizza Correa. E l'arma in più dell'Inter può essere proprio l'attaccante argentino, che ha già segnato cinque gol nelle nove volte che ha affrontato il Milan e che inizia a trovare la miglior forma fisica: "Sono state tutte reti importanti, ma voglio segnarne altre ancora. I piccoli infortuni mi hanno penalizzato e questo mi fa arrabbiare. Ma ora sto bene e sono pronto a giocare più minuti".

"Dopo la Lazio trovata più sicurezza"

L'Inter sembra aver cambiato passo dopo la sconfitta contro la Lazio, avendo iniziato un ciclo di cinque risultati utili consecutivi in tutte le competizioni. Merito di Inzaghi? Correa risponde che "non ci ha detto niente di particolare, ma l’atteggiamento è sicuramente un po’ cambiato. Abbiamo trovato più sicurezza, sistemato qualcosa e adesso siamo più padroni della partita, sia davanti che dietro. Se riusciremo a sviluppare questo gioco, avremo grandi chance di vincere. Inzaghi è sempre tranquillo e determinato, e anche il suo staff lavora benissimo: per questo penso che le cose andranno bene per noi, basta avere pazienza". E contrò la Lazio ci fu anche la polemica esultanza di Luiz Felipe: "Alla fine il cattivo sono stato io per la reazione nervosa! Non era il momento giusto, ma abbiamo subito fatto pace, e resta un fratello. In campo, però, non piangeva per me, ma per il rosso".