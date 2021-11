Un terzo di campionato circa è andato in archivio. Quali sono i giocatori che hanno commesso più falli nelle prime 12 giornate di Serie A? Ecco la classifica completa, stilata con i dati di Opta: in testa ci sono due centrocampisti. In fondo i giocatori che hanno ricevuto più cartellini

SERIE A, I GIOCATORI CON PIÙ DRIBBLING RIUSCITI