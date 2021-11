L'espressione resa celebre nel 2019 dall'allenatore della Juventus dopo una sconfitta sul campo della SPAL è uno dei neologismi della celebre Enciclopedia: "Nato nelle gare ippiche su pista come corrispondente al muso del cavallo, con cui si può battere il concorrente che segue - si legge - in altri sport, come nel calcio, significa vittoria ottenuta col minimo distacco necessario" LE FRASI CELEBRI DEL "PRIMO" ALLEGRI BIANCONERO Condividi

Il "corto muso" di Massimiliano Allegri entra a far parte dell'Enciclopedia Treccani. Lo ha ufficializzato un tweet diffuso dalla famosa enciclopedia in lingua italiana, fondata a febbraio del 1925 a Roma da Giovanni Treccani e Giovanni Gentile. La Treccani precisa che il termine nasce "nelle gare ippiche su pista" come "corrispondente al muso del cavallo, con cui si può battere il concorrente che segue". Ma aggiunge come in altri sport, come il calcio, significhi appunto "vittoria ottenuta col minimo distacco necessario".

"Corto muso": Allegri e quella conferenza ad aprile 2019 approfondimento Il mercato della Juve tra cessioni e opportunità Il riferimento all'allenatore della Juventus è tutt'altro che velato. Nella voce riportata dall'Enciclopedia, infatti, vengono citate alcune dichiarazioni di Allegri. Su tutte, una conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-1 incassata dalla sua Juve il 13 aprile 2019 sul campo della Spal. Allegri parlò del fatto che il vantaggio, pur ampio, della sua squadra in classifica rispetto alle dirette concorrenti contava poco. Un modo per commentare il primo match ball sprecato per lo scudetto (poi vinto una settimana dopo dai bianconeri) e sintetizzare una filosofia calcistica estremamente pragmatica. "Nelle corse dei cavalli basta mettere il musetto davanti - furono le sue parole - non serve vincere di tanto. È il corto-muso". Quella conferenza è diventata virale, facendo sorridere tanti tifosi. In particolare quelli originari di Livorno e intenditori di ippica: Allegri non ha mai nascosto come fin da piccolo abbia frequentato le sale corse e gli ippodromi insieme a suo nonno.

