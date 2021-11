Infortunio muscolare per il centrocampista, che ha riportato una lesione distrattiva del grande adduttore sinistro. Salterà la trasferta di coppa contro lo Spartak Mosca (in Europa League), la Lazio e, probabilmente, anche il Sassuolo nel turno infrasettimanale

Quella di San Siro contro l'Inter è stata una gara sfortunata per il Napoli che, oltre alla partita, ha perso anche due uomini importanti come Victor Osimhen e Zambo Anguissa . L'attaccante nigeriano è stato dimesso dall'ospedale e verrà operato per ridurre le fratture al viso, il centrocampista invece ha riportato un infortunio muscolare . Anguissa ha finito regolarmente la partita, costruendo all'ultimo minuto anche la clamorosa occasione del possibile 3-3 sprecata da Dries Mertens. Il giorno dopo la gara, però, gli esami a cui è stato sottoposto l'ex giocatore del Fulham hanno evidenziato un problema al grande adduttore sinistro . A darne notizia è stato lo stesso Napoli nel suo report quotidiano: "Anguissa si è sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione distrattiva del grande adduttore sinistro. Il centrocampista azzurro ha iniziato l’iter riabilitativo", si legge sul sito ufficiale della società.

I tempi di recupero

Anguissa sarà costretto a saltare sicuramente le prossime gare che il Napoli affronterà questa settimana (mercoledì alle ore 16.30 è in programma la sfida di Europa League a Mosca contro lo Spartak, mentre domenica sera al Maradona arriva la Lazio) e quasi sicuramente sarà out anche il turno infrasettimanale in casa del Sassuolo. Le sue condizioni saranno poi da valutare la prossima settimana, anche in vista della successiva gara al Maradona contro l'Atalanta.