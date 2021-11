Gotti: "Il risultato troppo spesso non ci premia"

L'allenatore bianconero dopo il ko contro i granata: "I due tempi sono stati diversi tra loro, la squadra è da elogiare perché ha reinterpretato la partita. Non siamo stati premiati dal risultato, come troppo spesso ci capita" TORINO-UDINESE 2-1, GOL E HIGHLIGHTS Condividi

"Non siamo stati premiati dal risultato, come troppo spesso ci capita". Mastica amaro l'allenatore dell'Udinese Luca Gotti dopo la sconfitta per 2-1 contro il Torino. Una rimonta riuscita solo a metà ai bianconeri, usciti fuori alla distanza in una partita dal doppio volto: "I due tempi sono stati diversi tra loro - spiega Gotti - Nel primo tempo il Torino è riuscito a segnare da una seconda palla. Noi abbiamo avuto una chance con Pussetto, ma Milinkovic Savic ha fatto una grande parata. Nel secondo tempo abbiamo subito il secondo gol e da lì è iniziata un'altra partita, con altri presupposti e caratteristiche diverse. A me è piaciuta di più questa parte. La squadra è da elogiare perché la situazione è cambiata e non era facile reinterpretare la partita".

"Pereyra rende facili cose che non sono semplici" leggi anche Il Toro soffre ma vince, Udinese battuta 2-1 Nell'analisi del match Gotti ha parlato del ruolo di Pereyra, schierato inizialmente da interno di centrocampo nel 3-4-2-1: "A me Pereyra a centrocampo piace molto, rende facili cose che facili non sono - spiega l'allenatore dell'Udinese - L'ho schierato lì per permettermi tre attaccanti puri e gestire al meglio gli episodi, ma la partita non è andata come l'avevo pensata, poi ha giocato meglio quando l'ho portato avanti 20 metri. La mia idea è sempre quella di far giocare il maggior numero di calciatori di qualità, per fare questo servono equilibri diversi".