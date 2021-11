Il Torino conquista tre punti importanti per la classifica battendo l'Udinese al termine di una gara intensa ed equilibrata. Parte forte la squadra di Juric che si porta in vantaggio con Brekalo all'8'. A inizio ripresa, il Torino indirizza ulteriormente la gara con Bremer. Forestieri accorcia per l'Udinese che nel finale prova a pareggiare ma trova sulla sua strada un bravissimo Milinkovic-Savic che salva la porta granata

LE PAGELLE