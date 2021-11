"Mou mi è stato vicino nel momento dell malattia"

Bologna-Roma significa anche faccia a faccia tra Mihajlovic e Mourinho: "Lui è un grande allenatore e una grande persona. Siamo amici, ogni tanto ci sentiamo. Mi ha scritto quando sono diventato nonno dicendomi che non vede l'ora che succeda anche a lui e gli ho risposto che c'è sempre tempo: sono molto contento di vederlo. Mi è quasi sempre stato simpatico, solo all'inizio abbiamo bisticciato". Complice un Catania-Inter e un botta e risposta con il dirigente Pietro Lo Monaco che ha fatto storia, anche se ormai è acqua passata: "Una volta lui disse qualcosa contro di me e io risposi che non potevo parlare con uno che non aveva mai giocato a calcio ad alti livelli. Alla fine però ci siamo chiariti, siamo rimasti amici. Mou mi è sempre stato vicino, anche nel momento della malattia e questo non lo dimentico. Veniamo da due paesi in cui la furbizia e la lealtà la fanno da padrone nei caratteri della gente, quindi qualcosa in comune c'è".