L'analisi dell'allenatore dopo il 2-2 del Mapei Stadium: "Nel momento in cui loro hanno cominciato a pressare, noi abbiamo perso qualche pallone di troppo invece che giocare con la consueta calma". E spiega: "Sulla punizione per il gol di Ferrari c'è fallo su Rrhamani, invece viene dato fallo contro"

"Nel momento in cui loro hanno cominciato a pressare, noi abbiamo perso qualche pallone di troppo, invece che giocare con la consueta calma". Così Luciano Spalletti analizza il pareggio per 2-2 del suo Napoli sul campo del Sassuolo, risultato che riduce a un punto il vantaggio sul Milan e a +2 quello sull'Inter. "Magari pensavamo che il 2-0 non potesse essere rimontato, poi sono successe delle cose, tipo che qualche calciatore ha sentito la stanchezza. Finchè eravamo sul 2-0 stavamo facendo la partita su entrambi i lati: ci è mancata la qualità nella gestione della palla nel forcing finale loro, gliel’abbiamo ridata spesso e hanno costruito l’aggressione finale".

"Sul gol di Ferrari c'era fallo su Rrahmani" vedi anche Sassuolo-Napoli 2-2. HIGHLIGHTS Spalletti parla poi dell'espulsione che ha subito e del gol annullato al Sassuolo nel finale: “Nel finale sono stato espulso perché ho protestato, sulla punizione per il gol di Ferrari c’è fallo su Rrahmani invece viene dato fallo contro. Lo tira giù con il ginocchio e con il braccio lo tiene. Quello di Demme può essere anche fallo, ma prima c’è l’episodio di Rrahmani, ho avuto subito quella sensazione. Io cerco sempre di non andare a protestare e di non mandare i miei giocatori dall'arbitro, invece mi sembra che gli altri lo facciano spesso".