Sassuolo-Napoli 2-2: video, gol e highlights

Partita pazzesca al Mapei. Il Napoli va avanti con un tiro dal limite di Fabian e raddoppia con Mertens in area, entrambi su assist di Zielinski. Il match sembra chiuso ma Scamacca riapre tutto con un grande gol in area. Finale pazzesco: Koulibaly si fa male (erano usciti forzatamente anche Insigne e Fabian), Ferrari segna il 2-2 di testa su punizione di Berardi all'89', Spalletti viene espulso e Defrel fa 3-2 in pieno recupero, ma il Var annulla. Napoli primo a +1 sul Milan e +2 sull'Inter

PAGELLE